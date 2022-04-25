23 Nisan şenliklerinde SEDAŞlı çocuklar mutluluğunu trafoya yansıttı

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ( SEDAŞ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı renkli bir etkinlikle kutladı. Serdivan bölgesinde bir araya gelen SEDAŞlı 36 çocuk, SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz, yöneticiler ve aileleriyle birlikte elektrik trafosuna 23 Nisan resmi çizdiler. Trafoya hep birlikte “23 Nisan kutlu olsun” mesajı yazan çocuklar, dünya çocuklarına armağan edilen bayramlarının mutluluğunu yaşadılar.

“Tuvalimiz Trafolar” projesi devam ediyor

Çocuklarla birlikte trafoyu renklendiren SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz; “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş gününde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bütün çocuklara hediye edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklarımızla beraber coşkuyla kutlamaktan çok mutluyuz. Hep beraber 23 Nisan coşkusunu paylaşmayı hayal ettik ve güzel resimler ortaya çıktı. “Tuvalimiz Trafolar” projesi ile bundan sonra bu bölgeden geçen bütün çocuklarımız trafomuzu hiç unutmayacaklar ve hatırlayacaklar diye düşünüyoruz. Yine aynı şekilde bayramlarımızı şenlendirmeye devam edeceğiz. Bugün bize eşlik eden çalışma arkadaşlarımızın değerli çocuklarına ve kıymetli ailelerine teşekkür ediyor, herkesin Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.

Şenlik kapsamında organize edilen trafo boyama etkinliğinin ardından SEDAŞ Teknik Eğitim Merkezinde misafir edilen çocuklara “Elektriğin Zaman Yolculuğu, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Aklımıza Gelenler” ve “Enerji Tasarrufu Nasıl Yapılır?” başlıklarında eğitici sunumlar yapıldı. SEDAŞ CEO’su Dr. Necmi Odyakmaz ile “Çocuklar Soruyor, CEO Cevaplıyor” oturumunda söyleşi yapan çocuklara Odyakmaz tarafından çeşitli hediyeler verildi. SEDAŞlı çocuklar, gün boyu süren keyifli anlara Cafe de Şarj alanında tatlı bir mola verdi.