25 Nis 2022 - 16:30- Gündem G: 25 Nis 2022 - 16:31

TBMM Başkanvekili Akar’dan Kocaeli mesaisi

TBMM Başkanvekili CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Ankara’da meclis oturumlarını tamamladıktan sonra hafta sonunu yeniden Kocaeli’ye ayırdı
TBMM Başkanvekili Akar’dan Kocaeli mesaisi mask
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, geçtiğimiz hafta sonu ilimizde bir dizi program gerçekleştirdi. Kocaeli’deki muhtar dernekleri ziyaretlerini tamamladıktan sonra Ankara’daki meclis nöbetinin ardından yeniden Kocaeli’ye gelen TBMM Başkanvekili Akar’ın ilk durağı 2-1’lik galibiyet ile Kocaelispor’un kendi sahasında Manisaspor’u mağlup ettiği karşılaşma oldu. Kritik mücadeleyi heyecanla takip eden Başkanvekili Akar, galibiyet sevinci sonrasında İzmit Belediyesi’nin Belsa Plaza önünde düzenlediği halk iftarına katıldı. İftar öncesinde İzmitlilere hitap eden Başkan Akar, tutulan oruçların kabul olmasını temenni ederek tüm halkın yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutladı.

FETHİYE CADDESİ’Nİ İNCELEDİ

Akar, iftar yemeği sonrasında CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye müdürleri ve İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği Başkanı (İKM) Murat Öztürk ile yapım işi devam eden İzmit Fethiye Caddesi’nde incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Çevre esnafı ile sohbet ederek görüşlerini alan Başkan Akar, İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl ve yönetiminin daveti üzerine Cumhuriyet Parkı içerisindeki Gülümse Kafe’de muhtarlarla bir araya geldi. Başkanvekili Akar ve beraberindeki heyet muhtarlar sohbetin ardından esnafları selamlayarak Yeni Cuma Cami çay bahçesinde yorgunluk attı.

25 Nis 2022 - 16:30 - Gündem

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