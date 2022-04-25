25 Nis 2022 - 16:30- Yaşam G: 25 Nis 2022 - 16:32

Karamürsel Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Kursiyerleri iftarda buluştu

El sanatları kursiyerleri Usta öğretici Meliha Palas öncülüğünde Karamürsel Ada Kafe’de hep birlikte iftar açtı
Karamürsel Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Kursiyerleri iftarda buluştu mask
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Karamürsel Halk Eğitim El Sanatları Kursiyerleri, yalnızca eğitim alanında değil, sosyal anlamda da güçlü bir bağ kurmaya devam ediyor. Aile ortamının oluştuğu el sanatları kursiyerleri, önceki gün iftar yemeğinde buluştu. Karamürsel Balık Adası’ndaki ‘Ada Kafe’de el sanatları usta öğretici Meliha Palas öncülüğünde, kursiyerler birlikte iftar yaptı. 

“BİZ BİR AİLEYİZ”

İftar yemeğinde konuşan Meliha Palas, “Karamürsel Halk Eğitim Merkezi olarak, yalnızca eğitim alanında değil sosyal anlamda da kursiyerler arasında güçlü bir bağ kuruyor. Sadece düz bir eğitim yuvası değil, aynı zamanda bir aileyiz. İftara katılan kursiyerlere teşekkür ediyorum” dedi. İftar yemeği, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

25 Nis 2022 - 16:30 - Yaşam

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