Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu’nu faaliyetlerini anlattı

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Erol Akalın ve yönetim kurulu üyeleri; Yozgatlılar Konfederasyonu tarafından düzenlenen vefa iftar programında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal’a, Tarım ve Köy İşleri önceki dönem bakanlarından Lütfullah Kayalar’a, Diplomat Ekmeleddin İhsanoğlu’na ve diğer katılımcılara yapılan çalışmaları anlattı.
“YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARI ANLATTIK”
Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, “Yozgat Konfederasyonu tarafından düzenlene programa katıldık. Yozgatlı bürokratlar, oldukça yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılara, Kocaeli’nde ki Yozgatlıları ve federasyonumuzun yaptığı çalışmaları anlatma imkânı oldu” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.