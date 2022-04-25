25 Nis 2022 - 16:32- Gündem G: 25 Nis 2022 - 16:33

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu’nu faaliyetlerini anlattı

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal’a, Tarım ve Köy İşleri önceki dönem bakanlarından Lütfullah Kayalar’a, Diplomat Ekmeleddin İhsanoğlu’na yaptıkları çalışmaları anlattı
Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu’nu faaliyetlerini anlattı mask
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Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Erol Akalın ve yönetim kurulu üyeleri; Yozgatlılar Konfederasyonu tarafından düzenlenen vefa iftar programında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal’a, Tarım ve Köy İşleri önceki dönem bakanlarından Lütfullah Kayalar’a, Diplomat Ekmeleddin İhsanoğlu’na ve diğer katılımcılara yapılan çalışmaları anlattı.

“YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARI ANLATTIK”

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, “Yozgat Konfederasyonu tarafından düzenlene programa katıldık. Yozgatlı bürokratlar, oldukça yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılara, Kocaeli’nde ki Yozgatlıları ve federasyonumuzun yaptığı çalışmaları anlatma imkânı oldu” dedi.

25 Nis 2022 - 16:32 - Gündem

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