25 Nis 2022 - 16:32- Gündem G: 25 Nis 2022 - 16:33

İki ay önce kurulan dernekten, bin kişilik program

Kuruluşunu iki ay önce tamamlayan ve kurucu başkanlığını Davut Murat’ın gerçekleştirmiş olduğu Kocaeli Yozgatlılar Sosyal ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, birlik ve beraberlik adına düzenlemiş oldukları iftar programında bin kişiyi bir araya getirdi
İki ay önce kurulan dernekten, bin kişilik program mask
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Kocaeli Yozgatlılar Derneği tarafından, birlik ve beraberlik adına iftar programı düzenlendi. Düzenlenen programa bin kişinin üzerinde davetli topluluğu katıldı. Programa; Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Aksoy, Durak Kılıçarslan, Kültür ve Sosyal İşler Başkanı Emre Ayaydın, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, iş adamları, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, Yozgatlı bürokratlar ve çok sayıda davetli topluluğu katıldı.

“BİZ, DÜNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ”

Katılanlara teşekkür eden Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı Davut Murat, “Bizim amacımız, Yozgat’ı en güzel şekilde temsil etmektir. Kocaeli Yozgatlılar Derneği olarak, birliği ve beraberliği sağlamak amacıyla iki ay önce kurulduk. Bu amaç doğrultusunda düzenlemiş olduğumuz programınıza katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ederim. Biz, daha güçlü olacağız. Doğduğumuz yerle, doyduğumuz yer arasında köprü olacağız. Biz, dünden daha güçlüyüz. Biz, yarın daha güçlü olacağız. İçinde yaşadığımız Kocaeli’ye ve ülkemize değer katmak için gayret göstereceğiz” dedi.

25 Nis 2022 - 16:32 - Gündem

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