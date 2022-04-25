Mustafa Bölün, personelini iftarda ödüllendirdi

Vatan Konteyner Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bölün Dilovası’nda bulunan Maram Restoran’da iftar organizasyonu gerçekleştirdi. İftar programına firma çalışanları ve aileleri katıldı. İftar programına katılan misafirler ile yakından ilgilenen Bölün, başarılı performansları ile çalışanlarından Oper departmanı personeli Nilay Güzay ve şoför İsmail Yavuzer’i tam altın ve plaketle ödüllendirdi.

“HIZLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Vatan Lojistik’i kısa bir süre önce kurmalarına rağmen, sektörün içinde önemli bir mesafe kat ettiklerini söyleyen Bölün, “Vatan Lojistik olarak, her geçen gün hızla büyümeye devam ediyoruz. Bu büyümede çalışma arkadaşlarımızın payı oldukça önemli. Başarı performansları ile bizleri gururlandıran çalışma arkadaşlarımızı burada sürpriz yaparak ödüllendirmek istedik. Kendilerine verdikleri başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Kadromuzu güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.