Yaptığı iyilik çalışmalarıyla tanınan özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu İllerinde kısıtlı imkânlara sahip okul ve öğrencilere yönelik çalışmalarda bulunan ve ‘İyilik yap izi kalsın’ sloganı ile hizmet sağlayan hayırsever gönüllüsü Emine Kavakçı, yine güzel bir çalışmaya imza attı. Çayırova’da ikamet eden hayırsever gönüllüsü Kavakçı, Van İli Gevaş İlçesi’ne bağlı Dokuz Ağaç Köyü’nde bulunan Dokuzağaç Köyü İlkokulu’nda ki öğrencilere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda giymeleri için gösteri kıyafetleri gönderdi.
25 Nis 2022 - 16:33- Gündem Güncelleme: 25 Nis 2022 - 16:35
Kavakçı, yine güzel bir çalışmaya imza attı
‘İyilik yap izi kalsın’ sloganı ile hizmet sağlayan hayırsever gönüllüsü Emine Kavakçı, yine güzel bir çalışmaya imza attı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.