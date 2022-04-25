Yaptığı iyilik çalışmalarıyla tanınan özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu İllerinde kısıtlı imkânlara sahip okul ve öğrencilere yönelik çalışmalarda bulunan ve ‘İyilik yap izi kalsın’ sloganı ile hizmet sağlayan hayırsever gönüllüsü Emine Kavakçı, yine güzel bir çalışmaya imza attı. Çayırova’da ikamet eden hayırsever gönüllüsü Kavakçı, Van İli Gevaş İlçesi’ne bağlı Dokuz Ağaç Köyü’nde bulunan Dokuzağaç Köyü İlkokulu’nda ki öğrencilere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda giymeleri için gösteri kıyafetleri gönderdi.