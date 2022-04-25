Henkel’den ‘Bilim Atölyesi’

Türkiye’de çeşitli markalar kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında eğitimi ve çocukları önceleyen projeler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda uzun yıllardır çeşitli alanlarda çocukların eğlenirken öğrenmesini sağlayan çalışmalar gündeme alınıyor. Bu çalışmalar arasındaki bazı projeler ise uzun soluklu olarak başlatılırken, zaman içinde Türkiye’nin her şehrindeki çocuklara ulaşıyor. Bu projelerden birini ise Henkel, Türkiye’de 2015 yılından bu yana Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliğinde hayata geçiriyor.
‘İÇİNDEKİ DAHİYİ KEŞFET’
Markanın ‘Keşif Dünyası’ projesi, şimdi Türkiye’nin her ilindeki okul ve öğrencileri, ücretsiz online atölyelerle bilimi sevdiriyor. Online atölyelerde uzman eğitimcilerle gerçekleştirilen birbirinden keyifli deneylerle çocuklar hem eğleniyor, hem öğreniyor. Keşif Dünyası’nın tüm Türkiye’deki okullar için online bilim atölyeleri gerçekleştirmesi hakkında açıklama yapan Türk Henkel Kurumsal İletişim Müdürü Öznur Çatı, bilim tutkusunu aşılamak dileğiyle yola çıktıklarını söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.