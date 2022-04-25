Samsung’dan yeni model

Dünya çapında en yenilikçi TV teknolojilerini geliştirmeye devam eden Samsung, önümüzdeki aylarda müşterilere sunulacak yeni Neo QLED 8K TV serisi ve son teknoloji MICRO LED’leri ile benzersiz bir TV deneyimi sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Arka ışık denetimi, kontrast seviyeleri, kalibrasyon ve derinlik artırımı gibi, Samsung’un sunduğu birbirine kusursuz uyum sağlayan birçok özellik, gerçeğe en yakın görüntü kalitesini ortaya koyuyor.