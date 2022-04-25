Açıktan akan kanalizasyon mahalleliyi mağdur ediyor

Başiskele Bahçecik Kılıçarslan Mahallesi Necati Gençoğlu Caddesi’nde No 10 adresinde ikamet eden vatandaşlar, yıllardır çözülemeyen kanalizasyon sorunu yüzünden mağdur oluyor. Havaların ısınması ile birlikte koku ve sinek sorunu ile karşı karşıya kalan vatandaşlar, yetkililerden açıkta kalan kanalizasyonun bir an önce kapatılmasını istiyor. Şimdiye kadar vatandaşların müracaatı üzerine bölgede daha önce çalışma başlatan İSU ekiplerince bölgede kazı yapılması gerektiği, ancak bir komşularının kendi özel arazisini kazdırmaması nedeniyle caddedeki kanalizasyonun yaklaşık 6 metrelik bölümü açıktan akarak dere yatağına gidiyor.

“SORUN BİR TÜRLÜ ÇÖZÜLEMEDİ”

Açıktan akan kanalizasyonun özellikle sıcak havalarda koku ve sinek oluşturduğunu belirten mahalle sakinlerinden 87 yaşındaki Ömer Seymen, sorunun çözülmesi için daha önce defalarca kez dilekçe verdiğini ancak sorunun bir türlü çözülemediğini belirtti. Daha önce defalarca kez rögarlarının tıkandığını ve ekiplerin açtığını belirten Seymen, “Bizim kanalizasyonumuz açıktan akıyor. Bunun ana hatta bağlanması gerekiyor. Bununla ilgili daha önce defalarca kez şikayette bulunduk. Ekipler geldi inceleme yaptılar ama sorun bir türlü çözülemedi. Mahalleden kimse de bu sorunla ilgilenmiyor. Ben bu yaşımda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sorunun giderilmesi için yetkililerden yardım istiyorum” dedi.