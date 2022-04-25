İzmit’in muhtarları geleneği bozmadı

İzmit’te bulunan mahalle muhtarları yaklaşık 3 aydır düzenli olarak her ay bir mahallede bir araya gelerek sorunları ve çözüm yolları konusunda fikir alışverişinde bulunuyorlar. Serdar Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz, Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin ve Yenidoğan Mahalle Muhtarı Ergün Mencik’in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğinde organizasyonda muhtarlar birlikte iftarlarını açtılar.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR

Mahallelerinin ortak sorunlarını ve bu konuda yapılacak girişimler konusunda fikir alışverişinde bulundular. Yaklaşık 3 aydır muntazam olarak bir araya geldiklerini belirten muhtarlar, birlikteliğin her geçen gün artarak devam ettiğini ve birliktelikten hizmet noktasında da mahallelerine fayda sağlandıklarını belirttiler. Serdar Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz’a da hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler. Düzenli olarak bundan sonra da toplantılara devam edeceklerini ifade ettiler.

İFTAR PROGRAMINA KATILAN MUHTARLAR

Serdar Mahalle Muhtarı Ümit YILMAZ

Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet ŞAHİN

Akarca Mahalle Muhtarı Müyesser YILMAZ

Orhan Mahalle Muhtarı Salim ACARSOY

Cedit Mahalle Muhtarı Mehmet Nabi KESKİN

Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün DÜZEN

Turgut Mahalle Muhtarı Mehmet KURT

Topçular Mahalle Muhtarı Nazhanım YAZAR

Yenimahalle Mahalle Muhtarı Yasin DUMAN

Yenidoğan Mahalle Muhtarı Ergün MENCİK

Bekirdere Mahalle Muhtarı Cihat ÖNEN

Mehmetalipaşa Mahalle Muhtarı Yaşar DOĞAN

Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim EFE

Yenişehir Mahalle Muhtarı Salih ÇUMAN

Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali FİLİZ

Alikahya Fatih Mahalle Muhtarı Yunus ARICAN

Erenler Mahalle Muhtarı İhsan SARI

Karadenizliler Mahalle Muhtarı Mehmet ŞAR

Alikahya Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Fatma KESKİN

Hatipköy Mahallesi Muhtarı Habibe Demiroğlu AKSOY

Doğan Mahallesi Muhtarı Sadettin ÖLMEZ

Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Rahim VAROL

Ambarcı Mahallesi Muhtarı Mustafa KARABOĞA

Arızlı Mahallesi Muhtarı Ruhan MENTEŞ

Çayırköy Mahallesi Muhtarı Aşır AKBABA

Durhasan Mahallesi Muhtarı Ünal TURAN

Fethiye Mahalle Muhtarı İsa ALTINTAŞ

Gökçeören Mahalle Muhtarı Mehmet Ali KAYA

Kabaoğlu Mahalle Muhtarı Ali AKBAŞ

Fethiye Mahalle Muhtarı İsa ALTINTAŞ

Kulfallı Mahalle Muhtarı Yüksel OĞUZ

Kulmahmut Mahalle Muhtarı Turgay ORUÇ

Nebihoca Mahalle Muhtarı Beytullah TEKERLİ

Kadıköy Mahalle Muhtarı Mustafa AKDOĞAN

Yenice Mahalle Muhtarı İlhan GÜLSER