İzmit’in muhtarları geleneği bozmadı

İzmit’te bulunan mahalle muhtarları yaklaşık 3 aydır düzenli olarak her ay bir mahallede bir araya gelerek sorunları ve çözüm yolları konusunda fikir alışverişinde bulunuyorlar. Serdar Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz, Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin ve Yenidoğan Mahalle Muhtarı Ergün Mencik’in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğinde organizasyonda muhtarlar birlikte iftarlarını açtılar.
FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR
Mahallelerinin ortak sorunlarını ve bu konuda yapılacak girişimler konusunda fikir alışverişinde bulundular. Yaklaşık 3 aydır muntazam olarak bir araya geldiklerini belirten muhtarlar, birlikteliğin her geçen gün artarak devam ettiğini ve birliktelikten hizmet noktasında da mahallelerine fayda sağlandıklarını belirttiler. Serdar Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz’a da hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler. Düzenli olarak bundan sonra da toplantılara devam edeceklerini ifade ettiler.
İFTAR PROGRAMINA KATILAN MUHTARLAR
Serdar Mahalle Muhtarı Ümit YILMAZ
Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet ŞAHİN
Akarca Mahalle Muhtarı Müyesser YILMAZ
Orhan Mahalle Muhtarı Salim ACARSOY
Cedit Mahalle Muhtarı Mehmet Nabi KESKİN
Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün DÜZEN
Turgut Mahalle Muhtarı Mehmet KURT
Topçular Mahalle Muhtarı Nazhanım YAZAR
Yenimahalle Mahalle Muhtarı Yasin DUMAN
Yenidoğan Mahalle Muhtarı Ergün MENCİK
Bekirdere Mahalle Muhtarı Cihat ÖNEN
Mehmetalipaşa Mahalle Muhtarı Yaşar DOĞAN
Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim EFE
Yenişehir Mahalle Muhtarı Salih ÇUMAN
Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali FİLİZ
Alikahya Fatih Mahalle Muhtarı Yunus ARICAN
Erenler Mahalle Muhtarı İhsan SARI
Karadenizliler Mahalle Muhtarı Mehmet ŞAR
Alikahya Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Fatma KESKİN
Hatipköy Mahallesi Muhtarı Habibe Demiroğlu AKSOY
Doğan Mahallesi Muhtarı Sadettin ÖLMEZ
Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Rahim VAROL
Ambarcı Mahallesi Muhtarı Mustafa KARABOĞA
Arızlı Mahallesi Muhtarı Ruhan MENTEŞ
Çayırköy Mahallesi Muhtarı Aşır AKBABA
Durhasan Mahallesi Muhtarı Ünal TURAN
Fethiye Mahalle Muhtarı İsa ALTINTAŞ
Gökçeören Mahalle Muhtarı Mehmet Ali KAYA
Kabaoğlu Mahalle Muhtarı Ali AKBAŞ
Fethiye Mahalle Muhtarı İsa ALTINTAŞ
Kulfallı Mahalle Muhtarı Yüksel OĞUZ
Kulmahmut Mahalle Muhtarı Turgay ORUÇ
Nebihoca Mahalle Muhtarı Beytullah TEKERLİ
Kadıköy Mahalle Muhtarı Mustafa AKDOĞAN
Yenice Mahalle Muhtarı İlhan GÜLSER
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.