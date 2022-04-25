ADD Kocaeli’den Ankara çıkarması

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) Kocaeli Şubesi’nin 10 otobüs ile 500 kişi olarak katılım sağladığı program sonrası konuşan ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, “ 23 Nisan 2022 Cumartesi günü Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Genel Merkezimiz tarafından gerçekleştirilen “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti” mitingi ve Anıtkabir ziyaretine ADD Kocaeli Şubesi olarak 10 büyük otobüs (500 kişi) ile katılım sağladık. Bu katılım sayısı ile aynı zamanda Türkiye genelinde ADD şubeleri içerisinde en fazla katılımcı sayısına ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarının gerçek mimarları; ADD Kocaeli Şube yönetiminin arkasında duran ADD Kocaeli şubesi üyelerimiz, ADD Kocaeli Şubemizde hiçbir çıkar ve koltuk beklemeden fedakârca kendi yaşam konforlarından feragat eden yöneticilerimiz ve binlerce gönüllü üyesi olan Atatürkçü Kocaeli halkıdır” dedi.

“BÜYÜKAKIN’DAN 5 HÜRRİYET’TEN 5 OTOBÜS”

Açıklamasını sürdüren Taylan, “Atatürkçü Düşünce Dernekleri’ne saygı göstererek destek veren, halkımızın oyları ile seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti’nin birer kurumu olan tüm belediyeler ile ayrım yapmadan çalışmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu anlamlı organizasyonumuzda hem ADD Genel Merkezi ile hem de ilk defa Anıtkabir’de Ata’ları ile buluşan vatansever yurttaşlarımıza vesile olarak, bizlere ulaşım desteğini 5’er otobüs ile sağlayan; Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Tahir Büyükakın’a İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ayrıca her iki belediyenin de ilgili organlarına en samimi duygularımız ile teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.