Çeker: 55 bin ebenin sorunları çözülmeli

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Şube Başkan Yardımcısı Umut Birol, Serkan Kökduman, İş Yeri Temsilcisi Pervin Özcan ile birlikte 21-28 Nisan Ebeler Haftası nedeniyle SBU Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne bağlı faaliyet gösteren Eski Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıklar Hastanesi’nde görev yapan ebeleri ziyaret etti.

“DAHA İYİ ŞARTLAR”

Ziyarette konuşan Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, “Vekil ebe hemşire, sözleşmeli ebe gibi istihdam modelleri terk edilmeli ve kamuda bu istihdam modelleri ile görev yapan tüm çalışanlar kadrolu memur olmalıdırlar. Anne ve bebek sağlığı hizmetini yürüten ebe arkadaşlarımızın kreş mağduriyeti sonlandırılmalı, aile yaşamlarını etkileyen çalışma şartları düzeltilmelidir. Sağlık çalışanlarının, ebe arkadaşlarımızın özveri ile yürüttükleri sağlık hizmetinin karşılığında onlara mali, özlük ve sosyal haklar açısından daha iyi şartlar mutlaka sağlanmalıdır” dedi.

“EBELERİN SESİNE KULAK VERİLMELİ”

Açıklamasını sürdüren Çeker, “Kamuda görev yapan 55 Bin ebe arkadaşımız bunu fazlasıyla hak etmektedirler. Biz öneriler sunuyoruz, çözüm istiyoruz. Sağlık çalışanlarının mağdur edilmediği, mutlu olduğu bir çalışma hayatı talep ediyoruz. “Ebe arkadaşlarımızın tüm sağlık çalışanlarının sesine kulak verilmeli, onları sevindirecek düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir.” diyoruz. Bu düşüncelerle fedakârlık gerektiren mesleğin cefakar çalışanları olan tüm ebe arkadaşlarımızın Ebeler Haftasını kutluyor, bu haftanın sorunların çözülmesinde adımların atıldığı bir hafta olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.