25 Nis 2022 - 16:40- Gündem G: 25 Nis 2022 - 16:41

Onater: Soykırım yalanı emperyalizmin oyunudur

Sosyalist Cumhuriyet Partisi İl Başkanı Gökhan Onater, HDP milletvekilli Garo Paylan’ın ‘sözde ermeni soykırımı’yla ilgili verdiği tasarıyı eleştirerek “HDP’li bir milletvekilinin ‘Ermeni soykırımı kabul edilsin’ önergesi, TBMM çatısı altındaki emperyalist maşaların ne kadar arsızlaştığını da göstermektedir” dedi

Onater: Soykırım yalanı emperyalizmin oyunudur mask

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili Garo Paylan’ın ‘sözde Ermeni soykırımı’ ile ilgili verdiği tasarıya her kesinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Sosyalist Cumhuriyet Partisi İl Başkanı Gökhan Onater konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Soykırım suçu, bir etnik grubun tümünün ya da büyük çoğunluğunun kasıtlı ve planlı bir şekilde yok edilmesiyle oluşur. Ermeni tehcirini  “soykırım” olarak değerlendirmek hukuki gerçeklerle ve tarihi belgelerle bağdaşmaz. Bu tarihsel bir yalandır” dedi.

“BİZ VATANIMIZI SAVUNDUK”

Açıklamasını sürdüren Onater, “Ermenilere soykırım yapıldı” diyerek tarihimize iftira atanların Kürt sorununu da ön plana çıkartması, bu tarihsel ve emperyalist yalanın siyasi yönünü açıkça göstermektedir. HDP’li bir milletvekilinin “Ermeni soykırımı kabul edilsin” önergesi, TBMM çatısı altındaki emperyalist maşaların ne kadar arsızlaştığını da göstermektedir. Hedefleri, ülkemizi suçlu göstererek tazminat ve toprak talep etmektir. Buna izin verilemez.  Vatan savunması haktır.  Türk milletine iftira atmak haksızlıktır. Biz soykırım yapmadık, vatanımızı savunduk” dedi.

25 Nis 2022 - 16:40 - Gündem

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