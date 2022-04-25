Hürriyetçi Eğitim Sen 'ücretsiz ulaşım hakkı' istedi

Hürriyetçi Eğitim Sendikası’nın Kocaeli Temsilciliği bu ağır ekonomik şartlarda öğrenci ve öğretmenler için de ücretsiz ulaşım hakkı talebinde bulundu. Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Temsilcisi Süleyman Pekin, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanan emniyet görevlileri, askeri personeli, zabıta memurları, posta dağıtıcıları, sarı basın kartlı basın mensupları, sağlık çalışanları gibi kamu hizmeti veren gruplar emsal gösterilerek tüm eğitim kurumlarındaki öğrenciler, öğretmenler, idareciler ve diğer eğitim çalışanlarının da mesai saatleri içerisinde bu haktan yararlandırılması talebinde bulunuldu. Öğrenciler ve veliler bakımından eğitimde oluşan fırsat eşitsizliğine, eğitim emekçileri bakımından da hak ve moral-motivasyon kaybına dikkat çekildi.