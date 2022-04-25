Hürriyetçi Eğitim Sendikası’nın Kocaeli Temsilciliği bu ağır ekonomik şartlarda öğrenci ve öğretmenler için de ücretsiz ulaşım hakkı talebinde bulundu. Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Temsilcisi Süleyman Pekin, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanan emniyet görevlileri, askeri personeli, zabıta memurları, posta dağıtıcıları, sarı basın kartlı basın mensupları, sağlık çalışanları gibi kamu hizmeti veren gruplar emsal gösterilerek tüm eğitim kurumlarındaki öğrenciler, öğretmenler, idareciler ve diğer eğitim çalışanlarının da mesai saatleri içerisinde bu haktan yararlandırılması talebinde bulunuldu. Öğrenciler ve veliler bakımından eğitimde oluşan fırsat eşitsizliğine, eğitim emekçileri bakımından da hak ve moral-motivasyon kaybına dikkat çekildi.
25 Nis 2022 - 16:41- Gündem Güncelleme: 25 Nis 2022 - 16:43
Hürriyetçi Eğitim Sen 'ücretsiz ulaşım hakkı' istedi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.