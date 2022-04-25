Derince Lisesi mezunları iftarda buluştu

Derince Lisesi’nden mezun olanları bir araya getirmeyi amaçlayarak başlatılan Derince Lisesi Mezunları Pilav Günü etkinliği bu yıl Ramazan ayı münasebetiyle iftar programı olarak gerçekleşti. Bu yıl 11’incisi organize edilen programa okul mezunlarının yanı sıra protokol de yoğun ilgi gösterdi. Derince Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Necdet Meriçli ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen pilav günü etkinliğine başta Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün olmak üzere, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve Derince Lisesi’nin eski mezunları ve eğitimcileri katıldı.

BAŞKAN AYGÜN’E PLAKET

Derince Anadolu Lisesi’nin bahçesinde yapılan iftar programına katılanlar bol bol sohbet ederek, anılarını tazeleme imkanı buldu. Dernek Başkanı Necdet Meriçli programda yaptığı konuşmada düzenledikleri pilav günlerinin Derince’nin çok önemli geleneklerinden biri olduğunu belirterek, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de konuşmasında “Doğduğumuz, büyüdüğümüz kentimizde halkımıza hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine sizlerle birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sofralarımız bereketli, oruçlarımız kabul olsun” dedi. Konuşmaların ardından Derince Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Necdet Meriçli, desteklerinden dolayı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e plaket takdiminde bulundu.