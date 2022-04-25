Haftalık uyuşturucu raporu: 83 operasyonda 17 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 18 -24 Nisan tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 79 ayrı operasyonda 10 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu, 425 gram metamfetamin, 13 adet sentetik ecza, 12 adet uyuşturucu hap, 55 gram skunk, 3 gram kokain, 7 gram eroin, 222 gram esrar, 3 adet terazi, 4 adet tüfek, 6 adet tabanca, 405 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 205 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 106 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklandı. Şüphelilerden 86 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 4 şahıs adli kontrolle serbest kaldı. 1 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 4 operasyonda 25 gram esrar, 101 gram metamfetamin ve 6 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 5 şahıs hakkında serbest yargılanma kararı verildi.