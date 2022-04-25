25 Nis 2022 - 17:31- Gündem

Uysal ve Enginyurt Perşembe Körfez’de

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Körfez İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenecek iftar için Kocaeli’ye gelecek