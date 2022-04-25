25 Nis 2022 - 17:31- Gündem G: 25 Nis 2022 - 17:34

Uysal ve Enginyurt Perşembe Körfez’de  

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Körfez İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenecek iftar için Kocaeli’ye gelecek

Uysal ve Enginyurt Perşembe Körfez’de   mask

Demokrat Parti Genel  Başkanı Gültekin Uysal ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Körfez İlçe Teşkilatı  tarafından düzenlenecek iftar programı dolayısıyla 28 Nisan Perşembe günü Kocaeli’ye geliyor. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek program öncesinde ikili çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

25 Nis 2022 - 17:31 - Gündem

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