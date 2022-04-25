İzmit Belediyesi meyvesini almak üzere

İzmit Belediyesi geçtiğimiz önceki, Emirhan Mahallesi’nde çiftçiye katma değeri yüksek alternatif bir gelir kaynağı oluşturmak amacıyla Alternatif Ürünler Bahçesi’nde süper meyve olarak adlandırılan aronya meyvesini toprakla buluşturmuştu. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, adaptasyon çalışması tamamlanan ve bölgeye uyumlu olduğunu belirlenen aronya meyve fidanlarını geçtiğimiz yıl çiftçilere dağıtmıştı. Aradan geçen iki senenin ardından Kocaeli Valiliği “Doğaya Saygılı, Sağlığa Faydalı Aronya Yetiştiriciliği Projesi” hayata geçiyor başlığı ile yaptığı duyuruda Kocaeli’de bitkinin ilk defa deneneceğini ifade etti.

İZMİT BELEDİYESİ 2 SENE ÖNCE DENEDİ

Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 100 destekli projesi olarak faaliyete geçecek aronya bitkisi yetiştiriciliği iki sene önce İzmit Belediyesi öncülüğünde başlamıştı. Belediye tarafından dikilen fideler toprakla uyum sağladı ve fidanlar haline geldi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bugün deneme süreci başarılı olan Aronya Bitkisinin son halini görmek için Emirhan Mahallesi’nde yer alan Alternatif Ürünler Bahçesine gitti. Valiliğin teşebbüsü ile yaptıkları işin ne kadar yerinde olduğunu ifade eden Hürriyet, Kocaeli Valiliği ve Tarım İl Müdürlüğüne tecrübe paylaşım teklifinde bulundu.

SÜPER MEYVE ARONYA

Aronya bitkisi tarlasında projenin geldiği son durum ile ilgili bilgi veren Fatma Kaplan Hürriyet, “2 yıl önce bu çabanın alternatif ürün bahçesi adı altında üretim hamlemize bir yenisini eklemiştik. Süper meyve olarak adlandırılan bu pandemi koşullarında da sağlıklı gıdaya ulaşmanın ne kadar çok önemli olduğu bir dönemde aronya gibi antioksidan oranı çok yüksek olan her derde deva olarak bilinen süper meyve aronya çiftçiye destek alternatif bir gelir kaynağı amacıyla oluşturduğumuz 4 dönümlük bahçede yaklaşık 650 adet aronya fidanını toprakla buluşturmuştuk” ifadelerini kullandı.

“İLK DEFA DENENMİYOR”

Valiliğin projesi ile ilgili konuşan Hürriyet, “Basından duyduğumuz kadarıyla ilimizde tarım faaliyetlerinin arttırılması amacı ile Tarım Ve Orman Bakanlığı 2022 yılı aronya bitkisel geliştirme projesi gerçekleştirme üzerine bir haber okuduk. Buna çok sevindik. Biz de aronya bitkisinin ne kadar önemli olduğunu anlatan bir belediye olarak Bakanlığın da aronya bitkisi ile ilgili böyle bir desteği başlatmış olması önemli. İki sene önce bizim de başlattığımız bu projenin ne denli önemli olduğunu gördük. Bu tür projelerimiz gerçekten değerli. Bir yanlışı düzeltmek istiyoruz. İlimizde ilk defa denenecek olan aronya bitkisi denmiş valilik tarafından. Bildiğiniz üzere aronya bitkisi belediyemiz tarafından ilk olarak denendi.

“BÜTÜN KURUMLAR İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ”

2 yıl önce başlattığımız bir proje. İlk defa denenmiyor. Buradan da tüm kurumlarımıza çağrı yapmak istiyorum. Aronya yetiştiriciliği konusunda biz ciddi bir yol kat ettik. Kendimizi de eğittik. Arkadaşlarımız ciddi bir bilgi ve tecrübe edindi. Biz tüm kurumlarımız ile bilgi paylaşımına hazırız. Bütün kurumlarımızla iş birliği yapmaya hazırız. Belli bir boya gelmiş bir tarla var. Biz elimizi uzatmaya hazırız. Bunun çağrısını yapmak istedik. Kocaeli Valiliği ve İl Tarım Müdürlüğü bu dayanışma çağrımız karşılık bulursa bu uygulamadan kazandığımız tecrübe ile daha çok aronya bitkisi üretmeye ve büyütmeye hazırız. Bütün tarım arazilerimiz bu alanda kullanıma açık. Arazilerimizde kapılarımız sonuna kadar açık” ifadelerini kullandı.