25 Nis 2022 - 20:54- Gündem G: 25 Nis 2022 - 20:56

İşte coronada son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 25 Nisan 2022 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı.
İşte coronada son durum mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 25 Nisan’a ait verilere göre, 134 bin 346 test yapıldı. Güncel verilere göre, 2 bin 604 yeni vaka tespit edilirken 15 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 18 bin 573 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 24 Nisan verilerine göre, dün 127 bin 253 test yapılmıştı. Dün, 2 bin 277 vaka tespit edilirken, 15 kişi hayatını kaybetmiş ve 15 bin 947 kişi sağlığına kavuşmuştu.

25 Nis 2022 - 20:54 - Gündem

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