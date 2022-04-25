Büyükşehir iftarında iftarını açamayan vatandaşlarla gerginlik yaşandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda halk iftarı düzenledi. Düzenlenen iftara binlerce kişi katılım sağlanırken Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yürüyüş yolunun başından Fevziye Camii mevkiine kadar vatandaşlarla tek tek selamlaştı. Antikkapı tarafından hazırlanan iftarda 8 bin kişiye 250 personel 60 farklı noktada iftar dağıttı. Ayrıca iftar programı, Yürüyüş Yolu’nun isminin Cumhuriyet Bulvarı olmasının ardından yapılan ilk etkinlik oldu.
GENİŞ KATILIM
Düzenlenen programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Ünviersitesi Rektörü Sadettin Hülagü, İl Müftüsü Sinan Cihan, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve il teşkilatı, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, İYİ Parti İl Başkanvekili Ayşegül Babacan, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, MHP Kocaeli eski Milletvekili Kemal Köse, DSP eski Kocaeli Milletvekili İsmail Kalkandelen, İzmit Belediyesi eski Başkanı Erol Köse, KESOB Başkanı Kadir Durmuş, AKP eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. İftar programının ardından program çeşitli gösterilerle devam etti.
GERGİNLİK YAŞANDI
Düzenlenen programda 60 farklı noktada iftar dağıtılırken ezanın okunmasının ardından kuyruklarda sıra devam ederken zaman zaman gerginlik yaşandı. Hem Antikkapı çalışanları hem de kuyrukta sırada bekleyen vatandaşlar orucunu açamazken bazı vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Bir vatandaş elindeki tabldotu çalışanlara fırlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ‘yaşlılara görevliler servis yapsın’ diye talimat verdiği de duyuldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Vatandaş - Lütfen çalışan personeli eğitimden geçirin. Adam orucunu açmadan gitti. Böyle güzel harika etkinliğin içine etti.. Üzücü durum..
Murat - Kimse oruçlu degil ama herkes bedava yemek kapma derdinde nasıl fakirleştiğimizin göstergesi
YAKTUG - yazık ya zaten milletin parasıyla milleti rezil edip show yapanlara yazıklar olsun kahrolsun AKP ...TAHİR EFENDİ CEBİNDEN Mİ ÖDEDİN
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.