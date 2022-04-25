Büyükşehir iftarında iftarını açamayan vatandaşlarla gerginlik yaşandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda halk iftarı düzenledi. Düzenlenen iftara binlerce kişi katılım sağlanırken Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yürüyüş yolunun başından Fevziye Camii mevkiine kadar vatandaşlarla tek tek selamlaştı. Antikkapı tarafından hazırlanan iftarda 8 bin kişiye 250 personel 60 farklı noktada iftar dağıttı. Ayrıca iftar programı, Yürüyüş Yolu’nun isminin Cumhuriyet Bulvarı olmasının ardından yapılan ilk etkinlik oldu.

GENİŞ KATILIM

Düzenlenen programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Ünviersitesi Rektörü Sadettin Hülagü, İl Müftüsü Sinan Cihan, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve il teşkilatı, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, İYİ Parti İl Başkanvekili Ayşegül Babacan, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, MHP Kocaeli eski Milletvekili Kemal Köse, DSP eski Kocaeli Milletvekili İsmail Kalkandelen, İzmit Belediyesi eski Başkanı Erol Köse, KESOB Başkanı Kadir Durmuş, AKP eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. İftar programının ardından program çeşitli gösterilerle devam etti.

GERGİNLİK YAŞANDI

Düzenlenen programda 60 farklı noktada iftar dağıtılırken ezanın okunmasının ardından kuyruklarda sıra devam ederken zaman zaman gerginlik yaşandı. Hem Antikkapı çalışanları hem de kuyrukta sırada bekleyen vatandaşlar orucunu açamazken bazı vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Bir vatandaş elindeki tabldotu çalışanlara fırlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ‘yaşlılara görevliler servis yapsın’ diye talimat verdiği de duyuldu.