26 Nis 2022 - 09:12- Asayiş G: 26 Nis 2022 - 09:50

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

İzmit Ömerağa Mahallesinde tek başına yaşayan 79 yaşındaki Serap Mete evinde ölü olarak bulundu.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Ömerağa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan Yüksel Yüksel apartmanının 5. katındaki dairede tek başına yaşayan 79 yaşındaki Serap Mete'ye akrabaları telefonla ulaşamayınca yeğeni kendisini kontrol etmek üzere eve geldi. Kapının uzun süre açılmaması üzerine yeğeni durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde Mete'yi evde hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Mete'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince evde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Mete'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Eşi Yılmaz Mete'yi yaklaşık 6 ay önce kaybeden ve Almanya'da 2 çocuğu olan Serap Mete'nin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumundan gelecek olan sonuçla kesinlik kazanacak.  Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor. 

26 Nis 2022 - 09:12 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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