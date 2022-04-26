Yollar bayrama hazırlanıyor

Ramazan Bayramı öncesi yollarda bakım ve onarım çalışmalarına hız veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Bakım Timi, sürücü ve vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için yolları bayrama hazırlıyor. Kentin birçok farklı noktasında deforme olmuş, bozulma meydana gelmiş yollar yapılan çalışmalarla onarımdan geçiriliyor.
YOL BAKIM TİMİ ÇALIŞMALARA HIZ VERDİ
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Bakım Timi tarafından Ramazan Bayramı öncesi Ömer Türkçakal Bulvarı 15 Temmuz Köprülü Kavşağındaki korkuluklar boyandı. Miralay Mümtaz Caddesinde de bozulan küp taşlar tamir edildi. Derince Çınarlı Mahallesi Önder, Başiskele Pınar Caddesinde asfalt onarımı yapıldı. Karamürsel Ereğli Sahil Yolunda asfalt serim çalışması, İzmit Plaj yolu, İzmit Cumhuriyet Bulvarı ve Körfez Kalburcu köy yolunda asfaltlama çalışmaları yapıldı.
YOLLAR BAKIM ONARIMDAN GEÇİYOR
Ramazan Bayramı öncesi yollarda bakım ve onarım çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi kent genelinde yolları bayrama hazırlıyor. Bayram öncesi bakım ve onarımdan geçen yollar bayram dolayısıyla trafik yoğunluğunun artması sebebiyle vatandaşın güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlanması için hazırlanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.