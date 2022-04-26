26 Nis 2022 - 10:44- Gündem G: 26 Nis 2022 - 10:47

Karamürsel-İzmit hattında yazlık saat uygulamasına geçildi
Karamürsel-İzmit hattında yazlık saat uygulamasına geçildi mask

Karamürsel Küçük Otobüsçüler Kooperatifi yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre Karamürsel ve İzmit’ten kalkış saatlerinde düzenlemeye gidildi. Kooperatif, çarşamba gününden itibaren yazlık saat uygulamasına geçildiğini duyurdu.

Bu doğrultuda otobüs saatleri şu şekilde:

                         Karamürsel                    İzmit

Son otobüs:         23:00                         24:00

Nöbet:                  24:00                         01:00

26 Nis 2022 - 10:44 - Gündem

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