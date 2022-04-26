Karamürsel-İzmit hattında yazlık saat uygulamasına geçildi

Karamürsel Küçük Otobüsçüler Kooperatifi yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre Karamürsel ve İzmit’ten kalkış saatlerinde düzenlemeye gidildi. Kooperatif, çarşamba gününden itibaren yazlık saat uygulamasına geçildiğini duyurdu.

Bu doğrultuda otobüs saatleri şu şekilde:

Karamürsel İzmit

Son otobüs: 23:00 24:00

Nöbet: 24:00 01:00