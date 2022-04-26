Benhur: İşimiz daha bitmedi

Kocaelispor’un ofans futbolcularından Benhur Keser, Manisa karşısında çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini ifade etti ve işlerinin daha bitmediğini söyledi. Taraftara da teşekkür eden Benhur şu şekilde konuştu: Öncelikle sahamızda galip geldiğimiz için çok mutluyum. Alt sıralardan kurtulduk ancak daha işimiz bitmedi. 4 maçımız daha var. Her maç çok çok önemli. İnşallah devamını getiririz. Taraftarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten müthiştiler. Bir sonraki iç saha maçında da kendilerini bekliyoruz.