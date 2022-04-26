Benhur: İşimiz daha bitmedi

Kocaelispor’un ofans futbolcularından Benhur Keser, Manisa karşısında çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini ifade etti ve işlerinin daha bitmediğini söyledi. Taraftara da teşekkür eden Benhur şu şekilde konuştu: Öncelikle sahamızda galip geldiğimiz için çok mutluyum. Alt sıralardan kurtulduk ancak daha işimiz bitmedi. 4 maçımız daha var. Her maç çok çok önemli. İnşallah devamını getiririz. Taraftarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten müthiştiler. Bir sonraki iç saha maçında da kendilerini bekliyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hakan - Sende biraz çabanı arttır performansın bu aralar düşükkk
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.