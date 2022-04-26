Maske zorunluluğu tamamen kalkıyor mu?

Maske ile ilgili önemli kararların alınmasının beklendiği Bilim Kurulu toplantısının tarihi bir gün öne çekilerek 27 Nisan'dan 26 Nisan'a alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen toplantının bugün yapılacağını sosyal medyadan yaptığı "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" paylaşımıyla duyurmuştu.

TOPLANTININ SAATİ BELLİ OLDU

Bugün, Bakan Koca'nın başkanlığında toplanacak olan Bilim Kurulu toplantısı saati belli oldu. Bilim Kurulu toplantısının saat 12.00'de yapılacağı kaydedildi.

MASKE ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASI GÜNDEMDE

Bilim Kurulu'nda, maske kullanımı dahil olmak üzere bu anlamda önemli kararlar alınması bekleniyor. Vaka sayıları ve yoğun bakım hasta sayılarının da gündeme alınacağı toplantıda, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek.

"EN ÖNEMLİ TOPLANTILARDAN BİRİ"

Fahrettin Koca daha önceden yaptığı açıklamada toplantı için "Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" demişti.

BAKAN KOCA: NORMALİ MASKESİZ YAŞAMAK ÖNEMLİ DEĞİL Mİ?

Öte yandan Bakan Koca'nın Adıyaman ziyareti sırasında maske takmaması dikkat çekmişti. Koca, maske takmamasıyla ilgili şu mesajı vermişti: ''Ben esnafla tokalaşmaya başladım. İşte vatandaşın arasına katılıyoruz. Gençlerle birlikteyiz. Özlemişiz. Bu normali maskesiz yaşamak önemli değil mi?''