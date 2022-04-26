AKP'de iftar 30 Nisan’da, bayramlaşma 2 Mayıs’ta olacak

AKP Kocaeli İl Başkanlığı’nın dün akşam yapılan haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında istişare kurulu iftar programı ile il bayramlaşmasının günü belirlendi. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, daha önce 29 Nisan Cuma günü olarak açıklanan iftar programının Genel Merkez koordinesinde tüm Türkiye’deki AKP Teşkilatlarıyla birlikte 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleşeceğini açıkladı. İftar programının yeri ise değişmedi. AKP Kocaeli İstişare Kurulu İftar Programı Kocaeli Kongre Merkezi C Salonu’nda gerçekleşeceği bildirildi. Başkan Ellibeş, istişare kurulu üyelerine açık davetini yineledi. Öte yandan il bayramlaşma programı da belli oldu. AKP Kocaeli’de bayramlaşma, 2 Mayıs Pazartesi, diğer bir ifadeyle bayramın 1. günü gerçekleşecek. İl Başkanlığı önündeki bayramlaşma programı saat 12.00’de başlayacak.