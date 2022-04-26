26 Nis 2022 - 11:30- Spor G: 26 Nis 2022 - 11:31

Mehmet Yılmaz: Fırat hocamızın gelmesi çok iyi oldu
Mehmet Yılmaz: Fırat hocamızın gelmesi çok iyi oldu mask

Eski takımına rakip olan Mehmet Yılmaz, Manisa karşısında kazandıkları için mutlu oldğunu ifade etti. Başarılı sağ bek, teknik Direktör Fırat Gül’ün gelmesi ile birlikte takımın belirgin bir çıkış yakaladığını da söyledi.

ERZURUM’DAN EN KÖTÜ PUAN ALMAK İSTİYORUZ

Erzurum maçında da en kötü puan ile İzmit’e dönmek istediklerinin altını çizen Mehmet Yılmaz şu şekilde konuştu: Hafta arasında Manisa maçına çok iyi hazırlanmıştık. Ben de sezonun ilk yarısında oynadığım için Manisa’nın nasıl organize bir takım olduğunu biliyorduk. Hocamızla beraber oturduk ve nelerin yapılması gerektiğini konuştuk.

İYİ BİR ÇIKIŞ YAKALADIK

3 haftadır geriye düşüyoruz ve maçı çeviriyoruz. Geriye düşmemiz aslında olumsuz bir durum ancak maçı çevirmek ise olumlu bir durum. Kazandığımız için çok mutluyum. Hocamızla iyi bir çıkış yakaladık. Gelmesi takımımız adına çok doğru oldu. Herkes bir birinden memnun. İnşallah böyle devam eder ve önümüzdeki Erzurum maçında da inşallah puan ya da puanlar alırız.

26 Nis 2022 - 11:30 - Spor

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