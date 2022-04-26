26 Nis 2022 - 11:31- Spor G: 26 Nis 2022 - 11:32

Saffet Sancaklı: Önce bu sezon kalalım

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Saffet Sancaklı: Önce bu sezon kalalım mask

Kocaeli MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, şehrin Süper Lig’i hak ettiğini belirtti ve Manisa Futbol Kulübü maçından sonra şu şekilde konuştu: Her şey çok güzeldi. Taraftara teşekkür ediyorum. Maçın alınmasında gerçekten büyük payları oldu. Bu kulübün ismi de taraftarı da çok büyük. Şehir,  Süper Lig’i hak ediyor. Kocaelispor en az 2 maç daha kazanarak ligde kalacaktır ve önümüzdeki sezon bunu becermiş oluruz. Ancak öncelikle bu sezon kalmamız lazım.

26 Nis 2022 - 11:31 Kocaeli- Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.370.425 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kalan 2 iç saha maçında da böyle olacak mask
Kalan 2 iç saha maçında da böyle olacak
Haydi Yahyakaptan! mask
Haydi Yahyakaptan!
Şener Söğüt: Çok değerli bir galibiyetti mask
Şener Söğüt: Çok değerli bir galibiyetti
Erzurum provaları başladı mask
Erzurum provaları başladı
Geçiş garantili Kocaeli Stadı köprüsü! mask
Geçiş garantili Kocaeli Stadı köprüsü!
Alt sıralar bildiğiniz Gayya Kuyusu! mask
Alt sıralar bildiğiniz Gayya Kuyusu!
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL