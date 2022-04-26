Saffet Sancaklı: Önce bu sezon kalalım

Kocaeli MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, şehrin Süper Lig’i hak ettiğini belirtti ve Manisa Futbol Kulübü maçından sonra şu şekilde konuştu: Her şey çok güzeldi. Taraftara teşekkür ediyorum. Maçın alınmasında gerçekten büyük payları oldu. Bu kulübün ismi de taraftarı da çok büyük. Şehir, Süper Lig’i hak ediyor. Kocaelispor en az 2 maç daha kazanarak ligde kalacaktır ve önümüzdeki sezon bunu becermiş oluruz. Ancak öncelikle bu sezon kalmamız lazım.