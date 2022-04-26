26 Nis 2022 - 11:32- Spor G: 26 Nis 2022 - 11:34

Vali Yavuz: Muhteşem bir taraftar vardı
Vali Yavuz: Muhteşem bir taraftar vardı mask

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, taraftarla takımın bir birine uyum sağladığını ifade etti ve Manisa Futbol Kulübü maçının ardından şu şekilde konuştu: Takımla taraftar bütünleşmiş durumda. Galibiyete inanmış ve teknik heyet, futbolcu ve taraftar vardı ve taraftarımı son dakikaya kadar destek verdi. Muhteşem bir galibiyet aldık. Emin adımlarla yolumuza devam edeceğize inanıyorum. Böylesi güçlü bir taraftarı olan bir kulübün daha iyi yerlerde olması gerekir.

26 Nis 2022 - 11:32 - Spor

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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