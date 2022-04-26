Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, taraftarla takımın bir birine uyum sağladığını ifade etti ve Manisa Futbol Kulübü maçının ardından şu şekilde konuştu: Takımla taraftar bütünleşmiş durumda. Galibiyete inanmış ve teknik heyet, futbolcu ve taraftar vardı ve taraftarımı son dakikaya kadar destek verdi. Muhteşem bir galibiyet aldık. Emin adımlarla yolumuza devam edeceğize inanıyorum. Böylesi güçlü bir taraftarı olan bir kulübün daha iyi yerlerde olması gerekir.
26 Nis 2022 - 11:32- Spor Güncelleme: 26 Nis 2022 - 11:34
Vali Yavuz: Muhteşem bir taraftar vardı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hakan - Stadın yolundan da bahsediniz sayın valimm
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.