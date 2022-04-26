Vali Yavuz: Muhteşem bir taraftar vardı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, taraftarla takımın bir birine uyum sağladığını ifade etti ve Manisa Futbol Kulübü maçının ardından şu şekilde konuştu: Takımla taraftar bütünleşmiş durumda. Galibiyete inanmış ve teknik heyet, futbolcu ve taraftar vardı ve taraftarımı son dakikaya kadar destek verdi. Muhteşem bir galibiyet aldık. Emin adımlarla yolumuza devam edeceğize inanıyorum. Böylesi güçlü bir taraftarı olan bir kulübün daha iyi yerlerde olması gerekir.