26 Nis 2022 - 11:33- Spor G: 26 Nis 2022 - 11:34

Şener Söğüt: Çok değerli bir galibiyetti
Şener Söğüt: Çok değerli bir galibiyetti mask

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Manisa Futbol Kulübü karşısında çok değerli bir galibiyet elde ettiklerini ifade etti ve şu şekilde konuştu: Kocaeli, Manisa maçının önemini biliyordu. Tribünler de bu nedenle doldu. Adeta tüm şehir stattaydı. Birlik olunca, takıma sahip çıkılınca bu tür güzel galibiyetler alıyoruz. Hakikatten çok değerli bir galibiyet alındı çok şükür. İnşallah yolumuza kazanarak devam edeceğiz. Hedefimiz malum… Önümüzdeki sezon inşallah Süper Lig…

26 Nis 2022 - 11:33 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.370.425 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kalan 2 iç saha maçında da böyle olacak mask
Kalan 2 iç saha maçında da böyle olacak
Haydi Yahyakaptan! mask
Haydi Yahyakaptan!
Şener Söğüt: Çok değerli bir galibiyetti mask
Şener Söğüt: Çok değerli bir galibiyetti
Erzurum provaları başladı mask
Erzurum provaları başladı
Geçiş garantili Kocaeli Stadı köprüsü! mask
Geçiş garantili Kocaeli Stadı köprüsü!
Alt sıralar bildiğiniz Gayya Kuyusu! mask
Alt sıralar bildiğiniz Gayya Kuyusu!
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL