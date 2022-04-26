Şener Söğüt: Çok değerli bir galibiyetti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Manisa Futbol Kulübü karşısında çok değerli bir galibiyet elde ettiklerini ifade etti ve şu şekilde konuştu: Kocaeli, Manisa maçının önemini biliyordu. Tribünler de bu nedenle doldu. Adeta tüm şehir stattaydı. Birlik olunca, takıma sahip çıkılınca bu tür güzel galibiyetler alıyoruz. Hakikatten çok değerli bir galibiyet alındı çok şükür. İnşallah yolumuza kazanarak devam edeceğiz. Hedefimiz malum… Önümüzdeki sezon inşallah Süper Lig…