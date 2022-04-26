Erzurum provaları başladı

1 Mayıs Pazar günü deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor’da zorlu maçın hazırlıkları başladı. Körfez Brunga Tesisleri’ndeki ilk antrenmanda futbolcuların moralinin hayli yüksek olduğu görüldü. Benhur ve Mazlum kart cezalısı, Pereira’nın da sakatlığı nedeni ile forma giyemeyeceği yeşil siyahlılarda Teknik Direktör Fırat Gül’ün nasıl bir planla takımını sahaya süreceği merak ediliyor.