Erzurum provaları başladı

1 Mayıs Pazar günü deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor’da zorlu maçın hazırlıkları başladı. Körfez Brunga Tesisleri’ndeki ilk antrenmanda futbolcuların moralinin hayli yüksek olduğu görüldü. Benhur ve Mazlum kart cezalısı, Pereira’nın da sakatlığı nedeni ile forma giyemeyeceği yeşil siyahlılarda Teknik Direktör Fırat Gül’ün nasıl bir planla takımını sahaya süreceği merak ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.