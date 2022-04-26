Gülen boya markası Polisan Kansai Boya’da mutluluk tescillendi

Türkiye’de beş yıldır çalışanların mutluluğunu yakından izleyen Happy Place to Work, Polisan Kansai Boya’yı sektörünün en mutlu iş yeri olarak tescilledi. Happy Place to Work 2022 Araştırma sonuçlarını değerlendiren Polisan Kansai Boya Genel Müdürü Cemal Drahor, “Motivasyonu yüksek mutlu ve paylaşan bir organizasyon olmak bizim için çok önemli. İletişim kanallarının açık olduğu, bildirim ve geri bildirimin doğru ve eksiksiz ilerlediği anlayışımızı topluluk kültürümüzü besleyen, güven, motivasyon, değer, paylaşım odaklı çalışmalarla destekliyoruz.

Happy Place to Work tarafından yürütülen ve iş yerlerindeki mutluluğu ölçen Happy Place to Work 2022 Araştırması sonuçlandı. Başarı, gurur ve güven başlıkları altında 14 sorudan oluşan anket sonuçlarında boya ve kimya kategorisinde ipi göğüsleyen ve listeye birinci sıradan giren kurum Türkiye’nin gülen boya markası olarak da bilinen Polisan Kansai Boya oldu.

Sonuçlar üzerine bir açıklama yapan Polisan Kansai Boya Genel Müdürü Cemal Drahor, “Motivasyonu yüksek mutlu ve paylaşan bir organizasyon olmayı önemsiyoruz. İletişim kanallarının açık olduğu, bildirim ve geri bildirimin doğru ve eksiksiz ilerlediği anlayışımızı topluluk kültürümüzü besleyen, güven, motivasyon, değer, paylaşım odaklı çalışmalarla destekliyoruz. Dolayısıyla temel konulara ilişkin stratejilerimizi belirlerken tüm çalışanlarımızın görüşlerini alıyor, onlara projelerini gerçekleştirme fırsatı sunuyoruz. Buradan aldığımız güç ile topluluk kültürümüzü daha ileri taşımayı öncelikli hedeflerimiz arasına alıyoruz” diye konuştu.

2021’DE 90 PROJE TAMAMLADILAR

Polisan Kansai Boya’nın genç ve dinamik yapısı ve projeleri hakkında da bilgi veren Cemal Drahor şunları kaydetti; “Süreçleri yalınlaştırma, sürdürülebilirlik projeleri, ve sürekli gelişim stratejileri bize yepyeni bir dinamizm getirdiği gibi topluluğumuzun kültürünü destekleyici bir rol oynuyor. Bizde gelişim ve soru sormak çok değerlidir. Soru sormak, nedenleri sorgulamak, rakamlarla konuşmak, katma değer yaratmayan aktivitelerden kurtulmak ve süreçleri iyileştirmek amacıyla 2020 sonunda başlattığımız ‘Yalın 6 Sigma’ çalışmalarına, 2021’de ‘Kaizen’ boyutu da ekleyerek ‘Sürekli İyileştirme Programı’ çatısında topladık. Sürekli iyileştirme programımız hem çalışanlarımızın gelişimine katkıda bulunmamızı hem de şirketimizde süreç iyileştirme çalışmalarını takibini yapmamızı sağlıyor. 2021 toplam 7 yeşil kuşak, 54 sarı kuşak yetiştirdik, 90 proje tamamladık.” Cemal Drahor aynı zamanda mutluluk kültürünü “Ortak Kültür Girişimi Projesi”, “Kültür Elçileri Çalışmaları” ve motivasyon buluşmalarıyla desteklediklerini kaydetti.