Kadir Gecesi'ni Kent Meydanı'nda karşılayacaklarını belirten Aygün, "Sema kapılarının ardına kadar açıldığı ve açılan ellerin geri çevrilmediği bu kutlu gece hepimize çok önemli fırsatlar sunmakta. Bizleri bu kutsal geceye kavuşturan rabbimize binlerce kez şükürler olsun. Rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olan mübarek Ramazan’ın içinde dualarla karşıladığımız Kadir Gecesi hepimiz için vazgeçilmez değerdedir. Bizler de Derince Belediyesi olarak bu anlamlı gece dolayısıyla Derince Kent Meydanı’nda bir iftar programı düzenliyoruz. Kuran-ı Kerim tilaveti ve Anka İlahi Grubu’nun sahne alacağı, teravih namazının ardından da devam edecek olan Kent Meydanı’mızdaki büyük iftar buluşmamıza tüm halkımızı davet ediyorum. İnanıyorum ki bu gecenin manevi iklimi ile dayanışma, kardeşlik ve yardımlaşma duygularımız daha da pekişecek" dedi.
26 Nis 2022 - 12:13- Gündem Güncelleme: 26 Nis 2022 - 12:14
Başkan Aygün, vatandaşları iftara davet etti
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, vatandaşları yarın Kent Meydanı'nda düzenlenecek iftar programına davet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.