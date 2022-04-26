26 Nis 2022 - 12:32- Asayiş G: 26 Nis 2022 - 12:34

Aranan 24 kişi polise yakalandı

Kocaeli’de işlemiş oldukları çeşitli suçlardan haklarında 1 ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Aranan 24 kişi polise yakalandı mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de işlemiş oldukları hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, uyuşturucu ticareti yapmak ve silahlı tehdit gibi suçlardan, devam eden tutuksuz yargılamaları sonucu 1 ile 8 yıl hapis cezası alan 24 kişi, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Çok sayıda personelin katıldığı operasyonda gözaltına alınan hükümlülerin, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

26 Nis 2022 - 12:32 Kocaeli- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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