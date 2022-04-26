Alınan bilgiye göre Kocaeli’de işlemiş oldukları hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, uyuşturucu ticareti yapmak ve silahlı tehdit gibi suçlardan, devam eden tutuksuz yargılamaları sonucu 1 ile 8 yıl hapis cezası alan 24 kişi, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Çok sayıda personelin katıldığı operasyonda gözaltına alınan hükümlülerin, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
26 Nis 2022 - 12:32- Asayiş Güncelleme: 26 Nis 2022 - 12:34
Aranan 24 kişi polise yakalandı
Kocaeli’de işlemiş oldukları çeşitli suçlardan haklarında 1 ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.