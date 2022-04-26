Aranan 24 kişi polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de işlemiş oldukları hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, uyuşturucu ticareti yapmak ve silahlı tehdit gibi suçlardan, devam eden tutuksuz yargılamaları sonucu 1 ile 8 yıl hapis cezası alan 24 kişi, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Çok sayıda personelin katıldığı operasyonda gözaltına alınan hükümlülerin, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.