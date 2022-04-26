26 Nis 2022 - 12:35- Gündem G: 26 Nis 2022 - 12:38

CHP'li meclis üyesinden Büyükakın’a teşekkür

İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Süleyman Şen, Kandıra Safalı Köyü Derneği’ne yapılan çim çitler için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.
CHP'li meclis üyesinden Büyükakın’a teşekkür mask
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CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi olan Süleyman Şen, önceki gün sosyal medya hesabında İzmit Safalı Köyü Derneği etrafına çit çektiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

“SÖZÜMÜZÜ YERE DÜŞÜRMEYEN BAŞKAN”

Şen sosyal medya hesabından “Kandıra Safalı Köyü Derneği Başkanı Okay Belhan'ın isteği üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’dan dernek binası çevresine çim çitlerin yapılması ricasında bulunduk. Bu kentin bir meclis üyesi olarak sözümüzü yere düşürmeyen sayın başkana teşekkür ediyorum. Vesselam…”  ifadelerini kullandı.

26 Nis 2022 - 12:35 - Gündem

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