İzmit Belediyesi Aşevi ve Anne Eli bugün açılıyor

Sosyal belediyecilik ve sosyal adalet anlayışıyla çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, İzmit’te yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara dokunacak Aşevi’nin ve ailelerinden uzakta olan öğrencilere ev yemeği hizmeti verecek olan Anne Eli’nin açılışını gerçekleştirecek. Ayazma Kültür Merkezi’nde geçtiğimiz hafta hizmet vermeye başlayan Aşevi ve Anne Eli’nin resmi açılışı bu akşam saat 18.30’da gerçekleşecek. Açılış töreninin ardından alanda iftar programı düzenlenecek.

SICAK YEMEK DURAĞI

Ayazma Kültür Merkezi’nde bulunan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar başta olmak üzere öğrencilerin de faydalanabileceği Aşevi, deneyimli personellerden oluşan ekibiyle birlikte vatandaşlara hijyenik ve kaliteli yemek hizmeti sunuyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde haftanın 5 günü hizmet verecek olan Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşların gün boyu sıcak yemek durağı olacak. Vatandaşlar izmitasevi.izmit.bel.tr adresinden başvuru formunu doldurabilecek.

ÖĞRENCİLER FAYDALANACAK

İzmit Belediyesi Aşevi’nde Anne Eli projesinde eğitim hayatlarını ailelerinden uzakta geçiren üniversite öğrencilerine destek olmak ve sıcak yemek yemeleri amaçlanıyor. Anne Eli’nde faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri izmitanneeli.izmit.bel.tr adresinden başvuru formunu doldurarak öğrenci kartı ile hizmet alabiliyor.