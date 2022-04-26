26 Nis 2022 - 12:37- Gündem G: 26 Nis 2022 - 12:39

İzmit Belediyesi Aşevi ve Anne Eli bugün açılıyor

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen sosyal belediyecilik örneği Aşevi ve Anne Eli bu akşam saat 18.30’da açılıyor
İzmit Belediyesi Aşevi ve Anne Eli bugün açılıyor mask

Sosyal belediyecilik ve sosyal adalet anlayışıyla çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, İzmit’te yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara dokunacak Aşevi’nin ve ailelerinden uzakta olan öğrencilere ev yemeği hizmeti verecek olan Anne Eli’nin açılışını gerçekleştirecek. Ayazma Kültür Merkezi’nde geçtiğimiz hafta hizmet vermeye başlayan Aşevi ve Anne Eli’nin resmi açılışı bu akşam saat 18.30’da gerçekleşecek. Açılış töreninin ardından alanda iftar programı düzenlenecek.

SICAK YEMEK DURAĞI 

Ayazma Kültür Merkezi’nde bulunan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar başta olmak üzere öğrencilerin de faydalanabileceği Aşevi, deneyimli personellerden oluşan ekibiyle birlikte vatandaşlara hijyenik ve kaliteli yemek hizmeti sunuyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde haftanın 5 günü hizmet verecek olan Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşların gün boyu sıcak yemek durağı olacak.  Vatandaşlar izmitasevi.izmit.bel.tr adresinden başvuru formunu doldurabilecek. 

ÖĞRENCİLER FAYDALANACAK

İzmit Belediyesi Aşevi’nde Anne Eli projesinde eğitim hayatlarını ailelerinden uzakta geçiren üniversite öğrencilerine destek olmak ve sıcak yemek yemeleri amaçlanıyor. Anne Eli’nde faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri izmitanneeli.izmit.bel.tr adresinden başvuru formunu doldurarak öğrenci kartı ile hizmet alabiliyor.

26 Nis 2022 - 12:37 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.370.425 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tıbbi sarf malzeme satın alınacak mask
Tıbbi sarf malzeme satın alınacak
Kara yolu işleri yaptırılacak mask
Kara yolu işleri yaptırılacak
Böyle olur Dadaşların iftarı! mask
Böyle olur Dadaşların iftarı!
799 TL’den başlayan bakım fiyatları; Kocaeli Kaya Eurorepar Car Service’te mask
799 TL’den başlayan bakım fiyatları; Kocaeli Kaya Eurorepar Car Service’te
Karamürsel-İzmit hattında yazlık saat uygulamasına geçildi mask
Karamürsel-İzmit hattında yazlık saat uygulamasına geçildi
KO-MEK mültecilere de kucak açtı mask
KO-MEK mültecilere de kucak açtı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL