Haydi Yahyakaptan!

Küçük Erkekler Voleybol Türkiye grup müsabakaları Kocaeli’de 28–30 Nisan tarihleri arasında Derince Spor Salonu’nda gerçekleşecek. İlimizi, voleybol yatırımları ile dikkat çeken başarılı kulüplerimizden Yahyakaptanspor temsil edecek. Temsilcimizin rakipleri İstanbul (9), Bursa (2), Tekirdağ Bilecik takımları olacak. Takımın genç ve başarılı antrenörü Türkiye finallerine gidecek güçlerini olduğunu, Derince’deki maçlarda ailelerin ve voleybol severlerin kendilerini yalnız bırakmayacaklarına inandığını ifade etti.