Haydi Yahyakaptan!

Küçük Erkekler Voleybol Türkiye grup müsabakaları Kocaeli’de 28–30 Nisan tarihleri arasında Derince Spor Salonu’nda gerçekleşecek. İlimizi, voleybol yatırımları ile dikkat çeken başarılı kulüplerimizden Yahyakaptanspor temsil edecek. Temsilcimizin rakipleri İstanbul (9), Bursa (2), Tekirdağ Bilecik takımları olacak. Takımın genç ve başarılı antrenörü Türkiye finallerine gidecek güçlerini olduğunu, Derince’deki maçlarda ailelerin ve voleybol severlerin kendilerini yalnız bırakmayacaklarına inandığını ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.