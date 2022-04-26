Soluk borusuna yemek kaçan kişi yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre İzmit Yenimahalle Edebali Sokak üzerinde ikamet eden ve serbest çalışan, MHP camiası tarafından tanınan Mustafa Gündüz ile birlikte 3 çocuk babası olan Selim Gündüz (74) bir süredir tüberküloz rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Maltepe’de bulunan bir hastanede tedavi görüyordu. İddialara göre Gündüz, yediği yemeğin soluk borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Bir süre nefes alamayan Gündüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Selim Gündüz’ün cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Oğuz Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.