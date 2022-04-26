Alınan bilgiye göre İzmit Yenimahalle Edebali Sokak üzerinde ikamet eden ve serbest çalışan, MHP camiası tarafından tanınan Mustafa Gündüz ile birlikte 3 çocuk babası olan Selim Gündüz (74) bir süredir tüberküloz rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Maltepe’de bulunan bir hastanede tedavi görüyordu. İddialara göre Gündüz, yediği yemeğin soluk borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Bir süre nefes alamayan Gündüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Selim Gündüz’ün cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Oğuz Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
26 Nis 2022 - 13:32- Asayiş Güncelleme: 26 Nis 2022 - 13:34
Soluk borusuna yemek kaçan kişi yaşamını yitirdi
İzmit’te ikamet eden ve rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yediği yemeğin soluk borusuna kaçması sonucu fenalaşan 74 yaşındaki Selim Gündüz yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.