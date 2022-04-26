Musa Nizam ve Babacar açıklaması geldi

Kocaelispor Kulübü Manisa FK maçında oyuna devam edemeyen Musa Nizam ile arka adalesinde sorun olan Babacar ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada “Musa Nizam’a maç içerisinde yaşadığı sakatlığın ardından gerekli müdahaleler yapılmıştır. Genel sağlık durumu iyi ve takımla birlikte antrenmanlara katılacak. Babacar Gueye’nin arka adalesinde bir sakatlığı bulunuyor, gerekli tedavi programına başlandı ve Erzurumspor maçında oynatılması hedefleniyor” ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.