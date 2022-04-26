26 Nis 2022 - 15:34- Spor G: 26 Nis 2022 - 15:36

Musa Nizam ve Babacar açıklaması geldi
Musa Nizam ve Babacar açıklaması geldi mask

Kocaelispor Kulübü Manisa FK maçında oyuna devam edemeyen Musa Nizam ile arka adalesinde sorun olan Babacar ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada “Musa Nizam’a maç içerisinde yaşadığı sakatlığın ardından gerekli müdahaleler yapılmıştır. Genel sağlık durumu iyi ve takımla birlikte antrenmanlara katılacak. Babacar Gueye’nin arka adalesinde bir sakatlığı bulunuyor, gerekli tedavi programına başlandı ve Erzurumspor maçında oynatılması hedefleniyor” ifadelerine yer verildi.

26 Nis 2022 - 15:34 - Spor

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Musa Nizam ve Babacar açıklaması geldi mask
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