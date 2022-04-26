3 aracın karıştığı kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Başiskele ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki M.A. yönetimindeki 41 AAY 315 plakalı Dacia marka otomobil, park halindeki polis aracına arkadan çarptı. Duramayan ekip otosu da R.Z. idaresindeki 06 BBC 754 plakalı Ford marka Karayolları'na ait kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü M.A. araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, sürücü M.A.'yı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen M.A., olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.