26 Nis 2022 - 15:47- Gündem G: 26 Nis 2022 - 15:51

Maske yasağı kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuştu. 2.5 senedir hayatımızda olan maskeyle ilgili kritik bir açıklamada bulundu: Bilim Kurulu olağanüstü bir süreç dışında toplantı yapmayacak. Kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kalktı. Sade toplu taşıma araçlarında ve sağlık kuruluşlarında bir müddet devam edecek.
Maske yasağı kaldırıldı mask

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, açıklama yapmadan önce maske takan bazı Bilim Kurulu üyelerine “Herhalde maskeleri çıkaralım değil mi, çekim yaparken” dedi. Bu sırada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan canlı yayın kısa süreliğine kesildi.

Erdoğan’ın açıklamalardan satır başları şöyle:

Ülkemize ve milletimize verdiğiniz hizmetler sebebiyle her birinize şükranlarımı sunuyorum. Dünyamızın iki yılı bu salgın altında geçti. Bu süreç kısa sürede üretimden tüketime, spordan eğitime kadar her alanını etkileyen topyekun krize döndü.

DEVLETLERİN YÖNETİM BECERİLERİ SINANDI

Hastaneden sağlık personeline, solunum cihazından aşıya kadar ciddi sıkıntılar yaşandı. Devletlerin yönetim becerileri sınandı.

Türkiye tüm bu sınamalardan alnının akıyla çıkabilen az sayıdaki ülkelerden olmuştur. Sağlık altyapımız ve fedakarlıklarına şahit olduğumuz sağlık çalışanlarımız ile Sağlık Bakanı’mızın koordinasyonuyla dünyaya örnek bir varoluş mücadelesi ortaya koyan bu heyeti kutluyorum.

ONLARIN BU MÜCADELENİN SEMBOLÜ

Bizim için de çok çok önemli olan bazı hocaları da ebediyete uğurladık. Merhum Cemil Taşçıoğlu, Murat Dilmener, Feriha Öz gibi salgında hayatını kaybeden hocalarımızın isimlerini verdiğimiz hastaneleri bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz.

Diğer ülkelerde insanların sağlık kuruluşlarına erişimi kısıtlanırken biz şehir, devlet, acil durum hastaneleri ile 16 binin üzerinde yeni yatağı da hizmete açtık. Toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında da herhangi bir zafiyete asla müsaade etmedik. Vefa grupları gibi uygulamalarla insanlarımızın yanında yer aldık.

SADECE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA TAKILACAK

En önemli desteği Bilim Kurulumuz ve alt çalışma grupları vermiştir. DSÖ de takdirlerini de kendi platformlarında açıkça kaydetmiştir. Covid-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberleri mücadeledeki en önemli yol haritamız olarak öne çıkmıştır.

Salgının artık kitlesel tehdit olarak çıkmasıyla beraber Avrupa ülkeleri kısıtlamaları kaldırmıştır. Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyorum. Bilim Kurulu bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça düzenli toplantı yapma gereği yapmadığına karar vermiştir.

Yaklaşık üç yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanana kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçlarında maske uygulamasına bir müddet daha devam edilecektir. Bilim Kurulunun tavsiyesi 65 yaş üstü ve riskli hastalığı olanların maske kullanamaya devam etmesidir.

26 Nis 2022 - 15:47 - Gündem

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