26 Nis 2022 - 16:05- Gündem G: 26 Nis 2022 - 16:08

Gençler sorunlarını panoya yazdı!

SOL Genç tarafından bugün SOL Parti il binası önüne stant açtı. Gençler, sorunlarını yazarken “İş bulamıyorum”, “Ev kiramı ödeyemiyorum”, “Stajyer öğrenciler köle değildir” gibi sorunlar panoya yazıldı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Gençler sorunlarını panoya yazdı! mask
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SOL Genç, bugün SOL Parti il binası önünde ‘Gençler sorunlarını yazıyor’ diyerek stant açtı. Düzenlenen etkinliğe İl Başkanı Ömer Budak, il yöneticileri ve SOL Genç üyeleri katılım gösterdi. Gençler, standa gelerek yaşadıkları sorunları yazdı. Gençler ‘Ses çıkar’ başlıklı panoya, “Okurken çalışmak zorunda olmak istemiyorum”, “İş bulamıyorum”, “Ev kiramı ödeyemiyorum”, “Stajyer öğrenciler köle değildir”, “Ulaşım zamları geri alınsın”, “Devlet yurtları ücretsiz olsun”, “Diş hekimliğinde malzemeler çok pahalı” yazarak sorunlarını dile getirdi.

“BU SES ÇARESİZ KALANLARIN SESİ”

Etkinlikte bildiri dağıtılırken bildiride şu ifadeler yer aldı; “Çıkardığımız ses, tarikat-cemaat yurtlarına mahkum edilmiş gençlerin sesidir. Bu ses, 78 kişilik kontenjan açılan iş başvurusuna 78 bin kişinin başvurduğu bir çaresizlik döneminde, çaresiz kalanların sesidir. Bu ses, yandaşlar lüks arabalarla gezerken, kokain partileri yapılırken diğer tarafta işsizlikle boğuşan gençlerin sesidir. Bu ses, onlar gemicikler satın alırken yoksulluktan kahvaltı öğününü atlamak zorunda kalan gençlerin sesidir.

“GENÇLİK BİAT ETMEYECEK”

Sesimizi türlü baskılarla, saldırılarla kısmaya çalışan, kendinden başka bir sesin duyulmasının önünü kesmeye çalışan AKP'ye ve onun yandaşlarına buradan tekrar sesleniyoruz. Bu böyle gitmeyecek, gençlik biat etmeyecek. Saltanatınız bitti, bu düzen değişecek. Biz bu karanlık umutsuzluk sarmalını kıracağız. Laik bilimsel eğitim için, özerk demokratik üniversite için, kamuculuk için üniversite üniversite, mahalle mahalle, sokak sokak mücadele etmeye devam edeceğiz.”

26 Nis 2022 - 16:05 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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