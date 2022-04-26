Gümüşhaneliler iftarda buluştu

Kocaeli Gümüşhaneler Vakfı, pandemi nedeniyle 2 yıl ara verdiği geleneksel iftar programını Seka Sahil Restaurant’ta gerçekleştirdi. İftar programına protokol büyük ilgi gösterdi. Kur’an tilavetiyle başlayan iftara AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AKP Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Arzular Kabaköy Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış, Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, KTO Başkanı Recep Öztürk, Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve Gümüşhaneliler katıldı.

“2 YILLIK ARANIN ARDINDAN BİRLİKTEYİZ”

Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara, “Allah’a şükür bugün 2 yıllık bir aranın ardından iftarımızı gerçekleştiriyoruz. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Birlik ve beraberliğimizi arttırsın. Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İftarımızda bizi yalnız bırakmayan ve her daim yanımızda olan milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, vakıf mütevelli heyeti üyelerimize ve siz değerli hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

VAKIF YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR

İftarda söz alan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Bizleri mübarek Ramazan ayında, böylesine güzel iftar organizasyonuyla bir araya getiren Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfımızın değerli Başkanı Köksal Kara ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi. AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ise, “Bir kültür mozaiği olan şehrimizin bir parçasısınız. Elimizden geldiğince sizlerle beraber olmaya çalışıyoruz. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin” dedi.