Kroman Çelik İlkokulu’nda 23 Nisan doyasıya kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gebze Kroman Çelik İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikle coşkuyla kutlandı. Minik öğrenciler şenlikte doyasıya eğlendi. Gebze Kroman Çelik İlkokulu Müdiresi Kıymet Gültekin, günün anlam ve önemi hakkında konuşma yaparak tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Daha sonra okul bahçesinde öğrencilerin hazırladıkları gösteriler ile bayramlarını şenlik havasında kutladılar. Yapılan gösterilerin ardından düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, Okul Müdürü Kıymet Gültekin tarafından ödüllendirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.