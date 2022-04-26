Kroman Çelik İlkokulu’nda 23 Nisan doyasıya kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gebze Kroman Çelik İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikle coşkuyla kutlandı. Minik öğrenciler şenlikte doyasıya eğlendi. Gebze Kroman Çelik İlkokulu Müdiresi Kıymet Gültekin, günün anlam ve önemi hakkında konuşma yaparak tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Daha sonra okul bahçesinde öğrencilerin hazırladıkları gösteriler ile bayramlarını şenlik havasında kutladılar. Yapılan gösterilerin ardından düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, Okul Müdürü Kıymet Gültekin tarafından ödüllendirildi.