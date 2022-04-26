Minik Ayaklar, 23 Nisan Çocuk Orkestrası ile göz doldurdu

Minik Ayaklar Kreş öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Symbol AVM sahnesinde Çocuk Orkestrası etkinlikleri ile kutladılar. Ailelerin yoğun katılımı gözlerden kaçmadı. Dolu dolu geçen programda 6 yaş Açelyalar sınıfı, 5 yaş Papatyalar ve Orkideler sınıfları, 4 yaş Sevgi çiçekleri sınıfı, 3 yaş Menekşeler sınıfı öğrencilerinin sahne performansları, büyük beğeni topladı.

HEP BİR AĞIZDAN 23 NİSAN ŞARKISI

Program tüm velilerin, öğretmenlerin ve çocukların 23 Nisan şarkılarını hep bir ağızdan coşkulu bir şekilde söylemesiyle son buldu. Minik Ayaklar Kreş Müdürü Nejla Pehlivan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Atatürk tarafından Türk ve dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu belirterek öğrencilerin bayramını kutladı.