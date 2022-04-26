Minik Ayaklar, 23 Nisan Çocuk Orkestrası ile göz doldurdu

Minik Ayaklar Kreş öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Symbol AVM sahnesinde Çocuk Orkestrası etkinlikleri ile kutladılar. Ailelerin yoğun katılımı gözlerden kaçmadı. Dolu dolu geçen programda 6 yaş Açelyalar sınıfı, 5 yaş Papatyalar ve Orkideler sınıfları, 4 yaş Sevgi çiçekleri sınıfı, 3 yaş Menekşeler sınıfı öğrencilerinin sahne performansları, büyük beğeni topladı.
HEP BİR AĞIZDAN 23 NİSAN ŞARKISI
Program tüm velilerin, öğretmenlerin ve çocukların 23 Nisan şarkılarını hep bir ağızdan coşkulu bir şekilde söylemesiyle son buldu. Minik Ayaklar Kreş Müdürü Nejla Pehlivan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Atatürk tarafından Türk ve dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu belirterek öğrencilerin bayramını kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.