Kocabayramlar’da Açar Ailesi dostlarıyla iftar yaptı

Kandıra Çakırcaali Kocabayramlar Mahallesi’nde Sarıeminler sülalesinden Havva-Rıdvan Açar ve evlatları, komşu ve dostlarıyla birlikte iftar açtı. Kocabayramlar Camii önündeki köy meydanında gerçekleşen iftara Sarıeminler/Açar Ailesi üyeleri, komşu ve dostları katıldı. Ev sahibesi Havva Açar misafirleri ile özel ilgilendi. İftarın duasını köyün İmam Hatibi Harun Aktaş yaptı.