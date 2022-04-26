Kocabayramlar’da Açar Ailesi dostlarıyla iftar yaptı

Kandıra Çakırcaali Kocabayramlar Mahallesi’nde Sarıeminler sülalesinden Havva-Rıdvan Açar ve evlatları, komşu ve dostlarıyla birlikte iftar açtı. Kocabayramlar Camii önündeki köy meydanında gerçekleşen iftara Sarıeminler/Açar Ailesi üyeleri, komşu ve dostları katıldı. Ev sahibesi Havva Açar misafirleri ile özel ilgilendi. İftarın duasını köyün İmam Hatibi Harun Aktaş yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.