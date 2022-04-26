26 Nis 2022 - 16:20- Gündem G: 26 Nis 2022 - 16:21

Kocabayramlar’da Açar Ailesi dostlarıyla iftar yaptı
Kocabayramlar’da Açar Ailesi dostlarıyla iftar yaptı mask
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Kandıra Çakırcaali Kocabayramlar Mahallesi’nde Sarıeminler sülalesinden Havva-Rıdvan Açar ve evlatları, komşu ve dostlarıyla birlikte iftar açtı. Kocabayramlar Camii önündeki köy meydanında gerçekleşen iftara Sarıeminler/Açar Ailesi üyeleri, komşu ve dostları katıldı. Ev sahibesi Havva Açar misafirleri ile özel ilgilendi. İftarın duasını köyün İmam Hatibi Harun Aktaş yaptı.
# ile, iftar

26 Nis 2022 - 16:20 - Gündem

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