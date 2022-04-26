Biz Kandırayız Platformu ziyaretlerde bulundu

Biz Kandırayız Platformu Başkanı Aygün Aynagöz ile Kocaeli Kandıralılar Derneği Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar Kandıra’da seri ziyaretlerde bulundu. Ziyaret kapsamında Türk Telekom Kandıra Şube Müdürü Hamza Tüfenk, Türk Hava Kurumu Kandıra Şube Başkanı Vural Çevik ve Tımaç Emlak Brokeri Mesut Memiş ile eşi emekli Banka Müdürü Mehtap Memiş ziyaret edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.