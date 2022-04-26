Biz Kandırayız Platformu ziyaretlerde bulundu

Biz Kandırayız Platformu Başkanı Aygün Aynagöz ile Kocaeli Kandıralılar Derneği Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar Kandıra’da seri ziyaretlerde bulundu. Ziyaret kapsamında Türk Telekom Kandıra Şube Müdürü Hamza Tüfenk, Türk Hava Kurumu Kandıra Şube Başkanı Vural Çevik ve Tımaç Emlak Brokeri Mesut Memiş ile eşi emekli Banka Müdürü Mehtap Memiş ziyaret edildi.