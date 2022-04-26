“Kapasite artışlarının üretim ve ihracata yansımasını bekliyoruz”

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre nisan ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Nisan ayında kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 77.8 ile mart ayına göre 0.5 puan, geçen yılın aynı ayına göre 1.9 puan arttı. Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise nisanda yüzde 71.4 ile hem geçen aya hem geçen yılın aynı ayına göre 0.4 puan arttı.

SANAYİ KURULUŞLARI

İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 58’i kapasite kullanım oranlarının arttığını bildirdi. Sektörlere baktığımızda; kimya, makine, metal, elektronik, plastik ve kauçuk sektörleri nisanda kapasite kullanım oranlarını artıran sektörler olarak karşımıza çıkıyor. Kapasite kullanımlarındaki artışın, ihracat ve üretime de yansımalarını bekliyoruz” dedi.

İÇ VE DIŞ SİPARİŞLER

Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerini de açıklayan Zeytinoğlu, “Nisan ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 20’si mayıs ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 22’si siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 58’inde ise sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. Ankete katılan firmaların yüzde 17’si dış siparişlerinin mayıs ayında arttığını belirtirken, yüzde 19’u azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 64’ünde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” diye konuştu.