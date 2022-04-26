AVON Türkiye’nin yeni İletişim lideri Nazlı Çil oldu

135 yılı aşkın süredir güzelliğe değer katan, 1993 yılından bu yana Türk kadınlarının en çok bildiği ve kullandığı güzellik markaları arasında ön sıralarda yer alan Avon Türkiye, deneyimli isimleri transfer etmeyi sürdürüyor. Avon Türkiye son olarak Nazlı Çil’i bünyesine dahil etti. Nazlı Çil, Avon Türkiye’de İletişim Lideri olarak görev yapacak.