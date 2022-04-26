AVON Türkiye’nin yeni İletişim lideri Nazlı Çil oldu

135 yılı aşkın süredir güzelliğe değer katan, 1993 yılından bu yana Türk kadınlarının en çok bildiği ve kullandığı güzellik markaları arasında ön sıralarda yer alan Avon Türkiye, deneyimli isimleri transfer etmeyi sürdürüyor. Avon Türkiye son olarak Nazlı Çil’i bünyesine dahil etti. Nazlı Çil, Avon Türkiye’de İletişim Lideri olarak görev yapacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.